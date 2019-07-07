المواصفات_والمقاييس توضح العلامات الواجب توفرها في التوصيلات الكهربائية

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن هناك 6 علامات لا بد من توفرها في التوصيلات الكهربائية حتى تكون صالحة للاستخدام في المنازل.

وبينت الهيئة أن كابل التوصيلة الكهربائية يجب ألا يقل سمكه عن 1.5 مم2 إذا كان طول الكابل 5 أمتار، أما إذا كان أطول من ذلك فيجب ألا يقل سمكه عن 2.5 مم2.

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وأضافت أنه لا بد أن يكون للتوصيلة قاطع حماية إذا كان عدد المخارج 4 أو كثر، ولها مفتاح رئيسي للإغلاق والتشغيل، وخط أرضي للحماية من الالتماس، وغوالق في المخارج لحماية الأطفال، و”فيوز” لفصل التيار الزائد.