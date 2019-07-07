جريمة قتل في “نمار الرياض”.. وهكذا توصلت الشرطة للجناة

صحيفة الخليج الالكترونية

تمكنت دوريات الأمن بشرطة منطقة الرياض، خلال وقت وجيز، من الإطاحة بشخصين من الجنسية اليمنية، بعد أن أقدما على قتل آخر من أبناء جلدتهم، وتم إيداعهما التوقيف بمركز الشرطة المختص.

وفي التفاصيل، كانت إحدى الفرق التابعة لدوريات الأمن تتجول أثناء سير عملها في حي نمار غرب مدينة الرياض صباح هذا اليوم الأحد، ولاحظ رجل الأمن وافد من الجنسية اليمنية يسير بشكل سريع، ليتم استيقافه، وبعد سؤال عن إثباتاته الشخصية ظهرت منه علامات الارتباك.

وأثناء توقف الوافد لدى رجل الأمن، حضر شخص آخر، وذكر أن شجاراً حدث داخل إحدى البنايات الواقعة في حي نمار، وأن هذا الشخص قد هرب من الموقع، وعلى الفور جرى الانتقال لموقع البلاغ، حيث عُثِر على مقيمٍ من الجنسية اليمنية في العقد الرابع من العمر وقد فارق الحياة إثر تعرضه لإصاباتٍ أدت لوفاته، حيث تم ضبط المتهمين وهما وافدان من الجنسية اليمنية قبل تمكنهما من الفرار.