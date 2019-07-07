الأرصاد: طقس حار على #الرياض و #الشرقية والقصيم غدًا

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صحيفة الخليج الالكترونية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس غداً الإثنين أن يستمر الطقس حارا إلى شديد الحرارة على مناطق الشرقية والرياض والقصيم.
كما توقعت أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.
ويُتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات كلٍ من جازان وعسير والباحة.
فيما أشارت الأرصاد إلى أن الأحساء والدمام ستشهدان غدا أعلى درجة حرارة في المملكة (49 درجة)، فيما ستكون أدنى درجة حرارة في أبها (20).
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