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تغريد العلكمي
انطلقت مساء اليوم فعاليات الأسبوع الشبابي بنادي أبها الأدبي وذلك بورشة عمل عن كتابة القصة قدمها أ.ظافر الجبيري من الرابعة وحتى السابعة مساء على مسرح النادي .
وأقيمت كذلك مساء اليوم منصة تجارب بعنوان “القراءة افاق وتجارب” للاستاذ عبد الرحمن جلالة من 7 وحتى 8 والنصف بعدها تحدث كل من الشاب صالح أبو عمرة وزيد ال نازح وسعد ال طحيطح عن الإعلام الجديد حتى الساعة العاشرة .
كما تضمنت فعاليات الأسبوع الشبابي عدد من ورش العمل والفعاليات الشبابية التي أعلن عنها النادي عبر حساباته في وسائل التواصل والحضور متاح للجميع مجانا.
كانت هذه تفاصيل خبر أدبي أبها يطلق فعاليات الأسبوع الشبابي بورشة عمل عن “كتابة القصة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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