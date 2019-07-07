أمسية شعريه ( للشاعرة خنساء المدينة )

أميرة الشهري

أقامت الشاعره منى البدراني أمسية شعرية مساء السبت ١٤٤٠/١١/٣ بمقر الأمسيات والدورات بمعرض أنامل بحديقة الملك عبد الله ..

وقد أدارت الأمسية الأستاذة : سامية فايز الشهري ..

وتناولت الشاعرة في أمسيتها قصائدها الوطنية والوجدانية وقصائد متفرقة حازت على إعجاب الحاضرات وقد خصت الشاعرة مدينة النماص بقصيدة رائعة أسمتها (فاتنة المصائف) خطفت إعجاب الجميع ووعدت الشاعرة بالتعاون مع أحد المنشدين المتمكنين في إنشاد الشعر الفصيح لأداء هذه القصيدة كبقية أعمالها الأدبية المنتشرة في اليوتيوب في مختلف المناسبات ..

هذا وقد أشادت الشاعرة بتفاعل الجمهور من الحاضرات مع الشعر الفصيح وحضورهن المثري حيث ازدحم بهن مقر الأمسية ..

ومن الجدير بالذكر أن مديرة الأمسية الأستاذة سامية الشهري المشرفة على الفعاليات الثقافية النساىية بصيف النماص قد نسقت مع الشاعرة لإقامة أمسيتها الشعرية بالنماص منذ شهر رمضان الماضي لإثراء الفعاليات الثقافية والتي تهم شريحة النخب المثقفة والمهتمة بالشعر والأدب ..

وستكون الأمسية الثقافية والأدبية النسائية القادمة في اليوم الخامس عشر من شهر ذي القعدة الجاري بنفس المقر مع ضيفات أخريات من سيدات المجتمع ..

وقد وعدت البدراني بأمسية أخرى بمدينة النماص في مناسبات قادمة ..

وقد تم تكريم الشاعرة نهاية الأمسية بدرع تذكاري وباقات الورد من اللجنة الثقافية المنظمة ..