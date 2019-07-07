شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 5 حوثيين فى محاولات تسلل فاشلة بصعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى خمسة من عناصر مليشيا الحوثى، مصرعهم وأصيب آخرون، بمواجهات مع قوات الجيش اليمنى، اليوم الأحد، فى جبهة رازح غربى محافظة صعدة.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "ستمبر نت" أن المواجهات اندلعت أثناء محاولات تسلل لعناصر من المليشيا الحوثية، باتجاه مواقع خسرتها خلال الأيام الماضية، فى مديرية رازح، وأفشلت قوات الجيش محاولاتها، وأجبرتها على التراجع، بعد مصرع خمسة من عناصرها، وإصابة آخرين.

يأتى هذا فيما تواصل الفرق الهندسية بمحور رازح، نزع الألغام والعبوات الناسفة التى زرعتها المليشيا الحوثية فى المديرية ذاتها.

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