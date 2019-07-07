شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب حقوق الإنسان باليمن يوثق 14 ألف حالة انتهاك للمليشيات الحوثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة اليمنية بمحافظة الجوف، أن آلاف المدنيين يتعرضون لانتهاكات ترتكبها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وأوضح تقرير حقوق الإنسان - الذى أوردته قناة "سكاى نيوز" اليوم الأحد - أنه جرى توثيق نحو 14 ألفا و780 حالة انتهاك، شملت عمليات قتل وإصابات والتسبب بإعاقات جسدية، مشيرًا إلى أن أكثر من 14 ألف مدنى من أبناء محافظة الجوف اضطروا إلى النزوح عن منازلهم إلى مناطق أكثر أمنًا، بسبب الألغام التي زرعتها المليشيات في أماكن عدة في المحافظة.

ولفت التقرير إلى أن انتهاكات الحوثي طالت الممتلكات العامة، حيث قاموا بحرق وتدمير أكثر من 105 سيارات، فضلًا عن استهداف العديد من الممتلكات والمرافق العامة.

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