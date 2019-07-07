شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العسكرى السودانى: هناك جهات لا ترغب فى اتفاق بين السودانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، أن هناك جهات لا ترغب فى الوصول إلى اتفاق بين الأطراف السودانية، لافتا إلى وجود جهات سياسية تتربص بالثورة.

وأوضح البرهان - في تصريح لقناة "العربية" الإخبارية اليوم - أنه سيتم حل المجلس العسكري بعد تشكيل مجلس السيادة، مضيفا أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير حول الأسماء المرشحة من المجلس العسكري لعضوية المجلس السيادي.

وشدد البرهان على ضرورة توحيد الخطاب مع الشركاء للخروج من هذه المرحلة، لافتا إلى أنه يجري حاليا التخطيط للمرحلة التأسيسية لبناء سودان جديد.

وأعرب عن ثقته في أن أعضاء المجلس العسكري ليست لهم أي علاقة بما حدث في فض الاعتصام، مبينا أن إعفاء النائب العام السابق جاء بسبب تأخره في توجيه الاتهام لرموز النظام السابق.

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