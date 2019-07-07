شاهد.. أطفال يلعبون بـ”اسكوتر” داخل مستشفى بالكويت.. وهذه ردة الفعل

جدة - عمرو شويل أحدث مقطع فيديو لأطفال يلعبون بـ”السكوتر” داخل أروقة أحد مستشفيات الكويت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما اضطر إدارة المستشفى لإعلان فتح تحقيق في الواقعة.

ويظهر في الفيديو أطفال أحد الزوَار داخل أحد أجنحة المستشفى، وهم يلعبون بالسكوتر، أثناء انشغال أحد رجال الأمن المسؤولين عن مراقبة الباب.

وقال المستشفى عبر حسابه في موقع “تويتر”، إن أحد الزوار استغل انشغال رجل الأمن المسؤول عن مراقبة الباب بساعة متأخرة من الليل، وأدخل أطفاله للَعب بالسكوتر برواق قسم الباطنية، بعيدًا عن أجنحة المرضى، وتسبب ببعض الفوضى بالمستشفى.

وأضاف المستشفى أنه تم تدارك الأمر بالسرعة الممكنة، وإخراجهم وفتح تحقيق بالموضوع ومحاسبة المقصرين”.

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وعلقت وزارة الصحة الكويتية، قائلة إنالواقعة ”لن تمر مرور الكرام“.

وقالت: “في ساعة متأخرة من الليل قام أحد الزوار ودون إحساس بأدنى مسؤولية، أو مراعاة لخصوصية المرافق العامة وعلى وجه الخصوص المستشفيات، وبلا مبالاة براحة المرضى، قام بإدخال أطفاله للعب بالسكوتر برواق الباطنية وليس عند أجنحة المرضى، مما سبب بعض الفوضى وتم بحمد الله تدارك الأمر بالسرعة الممكنة“.

وتابع البيان؛ “تنوه الوزارة أنها لن تترك هذا الحدث يمر دون تحقيق ومساءلة قانونية لمن انتهك خصوصية المستشفى، وكذلك العاملين المسؤولين عن الأمن في المستشفى وقت وقوع الحادثة، وبعدها سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة لمنع وقوع مثل هذه الظواهر غير المسؤولة وغير الحضارية مستقبلًا”.