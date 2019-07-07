وأشارت الصفحة الرسمية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن الوزير الإسرائيلي، طرح هذه المبادرة خلال زيارته لأبو ظبي.
وكتبت صفحة "إسرائيل بالعربية" على حسابها الرسمي: "طرح وزير الخارجية الإسرائيلي خلال زيارته لأبو ظبي مبادرة تربط بين السعودية ودول الخليج مرورا بالأردن بشبكة السكك الحديدية الإسرائيلية وميناء حيفا في البحر الأبيض المتوسط. تتمخض المبادرة عن طرق تجارة إقليمية، أقصر وأرخص وأكثر أمانا، من شأنها دعم اقتصادات الدول".
ونقلت الصفحة على لسان الوزير قوله خلال زيارته: "أنا متحمس للتواجد هنا في أبو ظبي لتمثيل مصالح دولة إسرائيل مع دول الخليج. هناك تقدم ملحوظ في العلاقة بين إسرائيل ودول المنطقة. وسأواصل العمل مع رئيس الوزراء نتنياهو لتعزيز سياسة التعاون بناء على قدرات إسرائيل في المجالات المدنية، الأمن والمخابرات".
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تكشف عن مشروع نقل يربط السعودية بحيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.