طقس السعودية.... شديد الحرارة وممطر في بعض المناطق

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وقالت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، إنها تتوقع طقسا حارا إلى شديد الحرارة على شرق المملكة ووسطها، سب صحيفة "سبق" السعودية.
© REUTERS / FAISAL Al NASSER
وأشارت إلى أنه سيستمر نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الشرقية، المدينة المنورة، مكة المكرمة، ويمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
وتوقعت الهيئة أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، وارتفاع في نسبة الرطوبة خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 — 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 — 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
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