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حكومة الوفاق تتهم الجيش الليبي بنقل سوريين للبلاد بتأشيرات مزورة

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القاهرة —سبوتنيك.اتهمت حكومة الوفاق الوطني الليبية، غربي البلاد، اليوم الأحد، قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، بالسماح بدخول سوريين إلى البلاد بتأشيرات مزورة، معربة عن تخوفها من انتقال عناصر إرهابية من سوريا إلى ليبيا جراء ذلك.

© REUTERS / HANI AMARA

وقال بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق إن "الوزارة رصدت ومنذ فنرة زمنية قيام المدعو محمد المدني الفاخري، ووظيفته مسؤول هيئة الاستثمار في قوات حفتر، بمنح تأشيرات مزورة وموافقات مكتوبة لحصول بعض الأشخاص من حملة جواز السفر السوري بدخول الأراضي الليبية عبر منفذ بنينا ببنغازي وغيرها".

وتابع البيان أن الفاخري يسمح بتسيير رحلات جوية مباشرة بين مطاري دمشق وبنينا عبر شركة "أجنحة الشام"، والتي وصفتها بأنها "متورطة في نقل عتاد وأسلحة ومقاتلين للنظام السوري".

وتابعت الوزارة أن "هناك مخاوف من إمكانية نقل عناصر إرهابية ومقاتلين إلى ليبيا عبر مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي".

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