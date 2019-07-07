عراقيات من ضحايا "داعش" يعالجن في إسرائيل

وقالت صفحة "إسرائيل بالعربية" إن نساء عراقيات تعرضن لأهوال تنظيم داعش وتعملن في منظمات الإغاثة، بمن فيهن إيزيديات أسرهن تنظيم "داعش" الإرهابي، شاركن في برنامج تدريبي خاص لعلاج الصدمات المعقدة في دولة إسرائيل.

​ونشرت الصفحة صورا للمشاركات التي تقول إنهن عراقيات، وأخفت وجوههن.

ولم تحدد الصفحة وقت الصور، لكنها قالت إن الوفد وصل إلى إسرائيل بمساعدة وزارة الخارجية الإسرائيلية وحل ضيفا على جامعة بار إيلان ومنظمة إيسرائيد لمدة إسبوعين.