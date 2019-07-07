شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تقصف معسكرا حوثيا بمحافظة إب وسط اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، اليوم الأحد غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثى فى أحد المعسكرات بمحافظة إب وسط اليمن.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن مصادر محلية يمنية القول إن مقاتلات التحالف شنت 4 غارات جوية على تجمعات للحوثيين فى معسكر "الحمزة" الكائن بمديرية "السبرة" جنوب شرق المحافظة؛ ما كبد الحوثيين خسائر فادحة.

وتأتى هذه الغارات بعد يومين من غارات جوية مماثلة استهدفت مواقع الحوثيين فى المعسكر ذاته.

واستهدفت مقاتلات التحالف هذا المعسكر الذى يقع على الخط الرابط بين محافظتى إب والضالع، عشرات المرات، حيث يعد من أهم معسكرات التدريب الحوثية الذى تستعين به الميليشيا فى تسيير عملياتها العسكرية فى محافظات تعز والضالع والحديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات التحالف تقصف معسكرا حوثيا بمحافظة إب وسط اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.