إيطاليا تسمح بإنزال 41 مهاجرا في لامبيدوسا وتصادر سفينتهم

مدريد/ رمضان

سمحت السلطات الإيطالية لـ 41 مهاجرا غير نظامي أنقذتهم سغينة تابعة لمنظمة غير حكومية، بالنزول في مرفأ جزيرة لامبيدوسا جنوبي البلاد، الأحد.

وكانت السفينة أليكس التابعة لمنظمة "المتوسط للإنقاذ" (إيطالية غير حكومية)، أنقذت الخميس، 54 مهاجرا غير نظامي، قبالة السواحل الليبية.

ووافقت السلطات الإيطالية على استقبال 13 امرأة وطفلا كانوا على متن السفينة، ورفضت رسو السفينة في المرافئ الإيطالية واستقبال بقية المهاجرين.

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وحاولت السفينة الرسو في ميناء جزيرة لامبيدوسا جنوبي البلاد، وفي البداية اعترضتها سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي على بعد 12 ميلا من ميناء جزيرة لامبيدوسا، رافضة السماح لها بمواصلة طريقها إلى ميناء الجزيرة، ولكن السفينة "أليكس" تمكنت في النهاية من الرسو في الميناء، السبت.

ولم تسمح السلطات، في البداية بنزول المهاجرين الذين على متنها، إلا أنها وافقت على استقبالهم فجر الأحد.

وصادرت السلطات الإيطالية السفينة "أليكس"، وفتحت تحقيقا مع قبطانها "توماسو ستيلا"، بتهمة مساعدة الهجرة غير النظامية.

وغرمت السلطات الإيطالية قبطان السفينة وملاكها 16 ألف و600 يورو، تطبيقا لقرار أصدرته الحكومة الإيطالية الشهر الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.