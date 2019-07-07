شكرا لقرائتكم مقتل 20 مدنياً في قصف جوي على شمال غربي سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - أ ف ب | منذ ساعة في 7 يوليو 2019 - اخر تحديث في 7 يوليو 2019 / 18:39

قُتل 20 مدنياً بينهم سبعة أطفال غالبيتهم جراء قصف جوي لقوات النظام على مناطق عدة في شمال غربي سورية.



وتتعرّض منطقة إدلب ومناطق محاذية، تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وتؤوي نحو ثلاثة ملايين نسمة، لتصعيد في القصف منذ أكثر من شهرين، يترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء أمس (السبت) عن مقتل سبعة مدنيين، ثلاثة منهم هم رجل وزوجته وابنته جراء ضربات جوية روسية على بلدة مورك في ريف حماة الشمالي. وجاءت هذه الحصيلة بعد مقتل 13 مدنياً آخرين بينهم سبعة أطفال، وفق المرصد، جراء قصف جوي نفذته قوات النظام ليل الجمعة - السبت على قرية محمبل في إدلب.

وقتل منذ نهاية نيسان (أبريل) أكثر من 530 مدنياً جراء الغارات والقصف السوري والروسي، بالإضافة إلى 859 من الفصائل الجهادية والمقاتلة و723 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وفق المرصد.