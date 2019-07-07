شكرا لقرائتكم وزير خارجية عمان في دمشق ويلتقي الاسد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مسقط - أ ف ب - | منذ ساعة في 7 يوليو 2019 - اخر تحديث في 7 يوليو 2019 / 18:41

أجرى وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي محادثات مع رئيس النظام السوري بشار الأسد في دمشق تناولت العلاقات الثنائية ومساعي "استعادة الأمن والاستقرار" في المنطقة، وفق ما أفادت وزارة الخارجية العمانية اليوم الأحد.



وزيارة بن علوي النادرة لوزير عربي إلى دمشق، هي الثانية له منذ اندلاع النزاع في العام 2011 بعد زيارة أولى في تشرين الأول (اكتوبر) عام 2015.

وقالت الوزارة العمانية في تغريدة على تويتر "استقبل الرئيس بشار الأسد، الوزير يوسف بن علوي الذي يزور دمشق حاليا".

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وأضافت أنّ بن علوي نقل خلال اللقاء "تحيات السلطان قابوس بن سعيد.

ووفق الوزارة، بحث اللقاء في "العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز المساعي الرامية إلى استعادة الامن والاستقرار في المنطقة".

كما عقد بن علوي جلسة مباحثات رسمية مع نظيره السوري وليد المعلم جرى خلالها "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الراهنة على الساحة العربية الإقليمية"، وفقا لوزارة الخارجية العمانية.

وزار المعلم مسقط مرتين على الأقل منذ اندلاع النزاع في بلده.