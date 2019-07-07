شكرا لقرائتكم "الدواعش" المعتقلون لدى الاكراد محور مؤتمر في شمال شرقي سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - أ ف ب | منذ ساعة في 7 يوليو 2019 - اخر تحديث في 7 يوليو 2019 / 18:29

يشكل مصير الآلاف من مقاتلي تنظيم "داعش" وأفراد عائلاتهم المحتجزين لدى قوات سورية الديموقراطية (قسد) محور مؤتمر بدأ أمس السبت أعماله في شمال شرق سورية، بمشاركة العشرات من الخبراء والباحثين الأجانب إلى جانب قيادات محلية.



ويناقش المؤتمر الذي ينظمه مركز روجافا للدراسات الاستراتيجية على مدى ثلاثة أيام بعنوان "المنتدى الدولي حول داعش" في مدينة عامودا أبرز تحديات مرحلة ما بعد اعلان القضاء على "خلافة" تنظيم "داعش"، بعد تجريده من آخر مناطق سيطرته في شرق البلاد، وفق المنظمين.

ويجمع المؤتمر نحو مئتي مشارك، بينهم خبراء وباحثون يقيمون في الولايات المتحدة ومحامون فرنسيون إضافة إلى مسؤولين من الإدارة الذاتية الكردية، وفق المنظمين.

وأورد مركز روجافا في بيان تعريفي بالمؤتمر أنه "ثمة إجماع عالمي على ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة للتعامل مع الآلاف من المقاتلين الأجانب من تنظيم داعش وأتباعهم بالإضافة الى الأطفال المرتبطين به والمحتجزين حالياً في شمال شرقي سورية". وأضاف: "غير أنه يكاد لا يوجد أي توافق في شأن شكل هذا التحرّك".

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وتمكنت قوات سورية الديموقراطية، تحالف فصائل كردية وعربية مدعومة من واشنطن، في 23 آذار (مارس) من طرد التنظيم من آخر نقاط سيطرته في شرق البلاد، بعد هجوم واسع بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركية.

وتعتقل هذه القوات في سجونها نحو ألف أجنبي من مقاتلي التنظيم بينما تحتجز في مخيمات تديرها في شمال شرقي سورية نحو 13 ألفاً من أفراد عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب من نساء وأطفال.

ويشكل هؤلاء عبئاً على الإدارة الذاتية التي تكرّر مطالبتها الدول الغربية وخصوصاً دول التحالف، بتحمل مسؤولياتها واستعادة مواطنيها لمحاكمتهم على أراضيها.

ومع تردد غالبية تلك الدول، دعت المجتمع الدولي إلى انشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمتهم في سورية ولدعمها من أجل بناء سجون جديدة مهيّأة وتقديم مزيد من المساعدات للمخيمات.