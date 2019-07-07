شكرا لقرائتكم جرح خمسة جنود اسرائيليين في عملية دهس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس (المحتلة) - أ ف ب - | منذ ساعة في 7 يوليو 2019 - اخر تحديث في 7 يوليو 2019 / 18:23

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الأحد أن خمسة جنود إسرائيليين جرحوا مساء السبت في عملية دهس اعتقل منفذها الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.



وقال الجيش الاسرائيلي إن الجنود كانوا "متمركزين على جانب الطريق قرب بلدة حزما الفلسطينية في إطار "نشاط عملياتي" مساء السبت عندما اصطدمت مركبة الفلسطيني بهم.

وأضاف أن ثلاثة جنود أصيبوا بجروح متوسطة الخطورة بينما وصفت إصابة الإثنين الآخرين بالطفيفة.

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وأشار البيان إلى أن السائق الفلسطيني ووالده أعتقلا عند الحاجز الواقع في شمال شرق القدس الشرقية المحتلة. ويفصل هذا الحاجز قرية حزما عن القدس الشرقية والمدينة المقدسة عن الضفة الغربية.

وقال الجيش في بيان إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث كان "هجوما بسيارة" وليس حادثا عرضيا.

وتقتحم القوات الإسرائيلية بانتظام الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي يتسبب في اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.