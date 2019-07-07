شكرا لقرائتكم الراعي من الديمان: كفى الهدم المتواصل للدولة مصالحة الجبل كنز يجب العمل لتوطيد أركانها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 7 يوليو 2019 - اخر تحديث في 7 يوليو 2019 / 18:18

قال البطريرك الماروني بشارة الراعي، في قداس الأحد الأول في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان: "ما زلنا نعيش اليوم وللاسف التوتر السياسي بسبب حادثة قبرشمون وقد عطلت اجتماع مجلس الوزراء، فيما الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمالية تتفاقم والديون تتراكم والعجز يكبر وفقر الشعب يتعمق والمدارس تعاني والمتاجر تقفل وكأن البلاد سفينة ضائعة في وسط البحر تتلاطمها الامواج والرياح من كل جانب ومتروكة للقدر".



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وأكد الراعي أن "مصالحة الجبل هي الكنز الذي نتمسك به وهي فوق كل اعتبار، ذلك أن سلامة الوطن هي من سلامة الجبل ونعمل وندعو الى العمل معا في سبيل توطيد أركان المصالحة سياسيا وواقعيا وخلق فرص عمل للجميع لكي يعود العيش معا الى سابق عهده، وثانيا اعتماد خطاب سياسي يجمع ولا يفرق، يسير الى الامام ولا يعود الى الوراء، يبني ولا يهدم، يتعاون ولا يقصي، يأتي بمشاريع اقتصادية وإنمائية ولا يردد كلمات وشعارات من دون مضمون سوى التأجيج".

ولفت الراعي الى أن الشعب "سئم مناكفات السياسيين على حسابه وعلى حساب تعطيل عمل المؤسسات وعلى حساب قيام دولة العدالة والقانون والرقي. ونقول كفى هذا الهدم المتواصل للدولة ومؤسساتها وهذا القهر للشعب المحب والمسالم وإقحامه على هدم ما تبقى عنده من ثقة بالمسؤولين السياسيين".

من جهة ثانية اكد الراعي "مواصلة العمل من اجل تأمين ما يحتاجه اهالي الديمان ليبقوا متجذرين في ارضهم"، شاكرا المغتربين "الذين لا يوفرون أي فرصة تسهم في خدمة بلدتهم وانمائها".

بدوره قال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جوزيف اسحق بعد لقاء الراعي: "رحبت بصاحب الغبطة في جبة بشري باسم رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وباسم النائب ستريدا جعجع وباسمي، وخصوصا اننا نعتبر وجوده في المنطقة نعمة، ونحن نقف بجانبه دائما في مواقفه الحكيمة التي يتخذها، وهذا ليس بغريب عنا فنحن دائما بجانب البطريركية المارونية ونؤيد ايضا ما ورد في عظته خلال القداس لجهة الابتعاد عن المواقف الاستفزازية ونعمل من اجل الالتقاء واطلاق المواقف الجامعة وخصوصا في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان اقتصاديا وماليا".