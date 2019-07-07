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وفتحت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري، التحقيق بعد أن انتشر الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حسب صحيفة الخبر الجزائرية.
© REUTERS / RAMZI BOUDINA
وأضاف البيان أن بوهدبة شدد على ضرورة التحري في حيثيات القضية مع تحديد المسؤولين عنها.
وأظهر الفيديو الذي تم تداوله تعنيف من الأمن لمتظاهرين كانوا ساقطين على الأرض قرب العاصمة، نهاية المسيرة الـ20 من الحراك الجزائري.
وينظم الشعب الجزائري كل جمعة مظاهرات بعد خطاب الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح الذي دعا إلى ضرورة توحيد الصف، والذهاب نحو الحوار بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية وبحث كل الضمانات الرامية لذلك، كما تعقب جمعة اليوم جلسة حوار لبعض أحزاب المعارضة التي ستتحدث عن رؤيتها غدا، وما إن كانت تتوافق مع ما قاله الرئيس الجزائري أم تتحدث عن سيناريوهات أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تداوله على نطاق واسع... الجزائر تحقق في "فيديو" تعنيف الأمن لمتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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