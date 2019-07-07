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وأضاف "بوجادة" لـ"راديو سبوتنيك"، إن هذه الشروط، تتلخص في ضرورة محاسبة جميع رموز نظام بوتفليقة، وإزاحة الحكومة الحالية وتعويضها بحكومة تكنوقراط، وإعادة النظر في قانون الانتخابات وإعادة صياغة قانون انتخابات جديد وتعديل القانون المتعلق بلجنة مراقبة الانتخابات والإشراف عليها.
© AFP 2019 / FAROUK BATICHE
وأضاف بوجادة: "أن هناك قطاع واسع من الحراك الشعبي سوف يستجيب لمبدأ الحوار ويدعمه ويتجه للانتخابات، وفي حال وجود إخلال أو عدم التزام بالشروط المطروحة، قد يصبح الأمر صعبا على الجميع بإقناع الحراك الشعبي بضرورة التهدئة وعدم التصعيد في الإحتجاجات الشعبية التي تنطلق كل جمعة.
وتابع أن الكرة الآن أصبحت في حلبة السلطة وعليها أن تقدم عدة تنازلات كعربون ثقة، وبدون هذه التنازلات سيكون الوضع مرشحا للإحتقان بشكل أكبر في الفترة المقبلة".
كانت هذه تفاصيل خبر كاتب جزائري يدعو السلطات لتقديم تنازلات لإنجاح الحوار الوطني الشامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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