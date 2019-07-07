العاهل السعودي يجري محادثات مع وزير المالية البريطاني

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الرياض: أجرى العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز الأحد محادثات مع وزير المالية البريطاني فيليب هاموند في مدينة جدة، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية، مع تجدد آفاق طرح شركة "أرامكو" النفطية السعودية العملاقة للاكتتاب العام.

وقالت الوكالة أنهما "بحثا سبل تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين الصديقين، والفرص الواعدة وفق رؤية المملكة 2030".

وبحسب الوكالة تم أيضا " استعراض التعاون الأمني والأوضاع في المنطقة في ظل التهديدات الإيرانية للممرات المائية وحرية الملاحة الدولية".

وحسب الوكالة الفرنسية، فإن زيارة هاموند تأتي بعد تأكيد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الشهر الماضي التزام بلاده بطرح أسهم في شركة "أرامكو" النفطية السعودية العملاقة للاكتتاب العام، "في الوقت المناسب".

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وتتنافس بورصات لندن ونيويورك وهونغ كونغ للحصول على شريحة من الاكتتاب العام.

وقال بيان صادر عن الحكومة البريطانية إن هاموند توجه إلى السعودية برفقة كل من الرئيس التنفيذي لبورصة لندن ديفيد شويمر، ووزير الاستثمار غراهام ستورات في زيارة للمملكة بدأت السبت وتستمر ليومين.

وتعتبر خطة طرح 5 بالمئة من "أرامكو" للاكتتاب التي يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح أسهم في العالم، حجر الزاوية لبرنامج ولي العهد الإصلاحي الاقتصادي.

وتهدف "رؤية 2030" التي طرحها محمد بن سلمان في 2016، الى وقف ارتهان الاقتصاد السعودي وهو الاكبر في المنطقة العربية، للنفط عبر تنويع مصادره.

