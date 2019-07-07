إعادة فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة بعد العطلة الأسبوعية

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أعادت السلطات المصرية، اليوم الأحد، فتح معبر رفح البري، الواصل بين مصر وقطاع غزة بشمال سيناء، في كلا الاتجاهين أمام الفلسطينيين، بعد إغلاقه يومين متتاليين للعطلة الأسبوعية.

وأكد مصدر مسؤول في المعبر، أنه تم التنسيق مع الجانب الفلسطيني على فتح المعبر، لعبور العالقين بالجانبين من الطلاب والمرضى والحالات الإنسانية وحاملي الاقامات بمصر وغيرها من الدول العربية والأجنبية والعاملين في الخارج، إلى جانب العائدين من العلاج ورحلات عمل أو من زيارات من الخارج بمصر وباقي الدول العربية والأجنبية.

أضاف المصدر، أنه تم توفير أطقم عمل إضافية من مختلف الأجهزة العاملة بالمعبر من الجانب المصري لسرعة إنهاء الإجراءات وتيسير عبور الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، علاوة على توفير عدد اضافى من السيارات لنقلهم بين الجانبين.

بدورها أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري، وذلك لحافة الجوازات المصرية والحافلتين الأولي والثانية حتي رقم ٥٠ من كشف (7/4)، مع ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المدرجة فيها أسمائهم وعدم التأخر عنها، على أن يكون التواجد في الصالة الخارجية للمعبر، واصطحاب أمتعتهم للسفر، مع إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الطرف الآخر من الطرف المتغيب عن السفر أو وكيله.