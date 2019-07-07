إسرائيل تدعو بريطانيا وفرنسا وألمانيا لفرض عقوبات تلقائية على إيران

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

دعت إسرائيل كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى فرض عقوبات تلقائية على إيران، بعد إعلان الأخيرة، اليوم، زيادة تخصيب اليورانيوم.

وقال رئيس وزراء إسرائيل، بينيامين نتنياهو، إن زيادة إيران تخصيب اليورانيوم خطوة خطيرة جدا.

من جانبها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية "نتابع إعلان إيران بشأن زيادة تخصيب اليوارنيوم، وسيدلي مفتشونا بشهاداتهم لنا فور تأكدهم من زيادة التخصيب".

فيما هددت إيران، صباح اليوم، بالتراجع عن التزامات نووية إضافية في غضون 60 يوما، مؤكدة أنّها قد تدخل في مفاوضات حال إلغاء واشنطن العقوبات التي فرضتها على طهران.

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وكانت إيران أعلنت صباح اليوم بدء بتخصيب اليورانيوم فوق مستوى 3.6% خلال ساعات، وصرح مدير هيئة الدفاع المدني الإيرانية بأنّ بلاده أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، بأنّ أي تحرك عسكري أمريكي سيُعَد بمثابة إعلان حرب.

وكانت إيران أعلنت، صباح اليوم، أنها بصدد عقد اجتماع مع الدول الموقعة على الاتفاق النووي في الأيام المقبلة.

وأكدت إيران أنّها لم تعد موافقة على مفهوم الاتفاق النووي، وأنّها مستعدة تماما لتخصيب اليورانيوم لأي مستوى وبأي كمية.