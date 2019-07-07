دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سوني تعلن عن سماعة WF-1000XM3 بميزة إلغاء الضوضاء وسعر 230 دولار تقريباً ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة سوني عن أحدث إصداراتها من السماعات المميزة بتصميم داخل الأذن WF-1000XM3 والتي تأتي بميزة إلغاء الضوضاء وسعر 230 دولار.

تأتي سماعة WF-1000XM3 من سوني باثنان من عوامل إلغاء الضوضاء، حيث من المقرر أن تعمل التقنية الأولى على إلغاء الضوضاء المحيطة بالمستخدم، بينما تعمل التقنية الثانية من خلال ميكروفون على إلغاء الضوضاء قبل وصولها إلى الأذن، حيث تدعم هذه التقنيات ميزة إلغاء الضوضاء بأعلى كفاءة.

وتدعم سماعة WF-1000XM3 ملفات صوتية 24 -بت، حيث يتم تلقي الإشارة في كل جهة من السماعة بشكل متوازي كبديل لنقل إشارة واحدة من الهاتف إلى السماعات، أيضاً تؤكد سوني على أن ميزة إلغاء الضوضاء في السماعة لا تستهلك الطاقة بشكل كبير.

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أيضاً يمكن لسماعة WF-1000XM3 أن تستمر بعمر شحن حتى 6 ساعات مع ميزة إلغاء الضوضاء، بينما تدعم الحافظة السماعة بعمر شحن يصل إلى 18 ساعة لتستمر السماعة حتى 24 ساعة، أو 32 ساعة دون ميزة إلغاء الضوضاء.

سوني تقدم سماعة WF-1000XM3 أيضاً بنمط ‘flight attendant’، كما أن السماعة متاحة للطلب المسبق اليوم بسعر 230 دولار تقريباً، على أن يبدأ الشحن في 5 من أغسطس.

المصدر

هذا الموضوع سوني تعلن عن سماعة WF-1000XM3 بميزة إلغاء الضوضاء وسعر 230 دولار تقريباً ظهر على التقنية بلا حدود.