شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الجزائرى يحقق فى فيديو لمواجهات بين المتظاهرين والشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر عبد القادر قارة بوهدبة المدير العام للأمن الوطنى الجزائرى اليوم بفتح تحقيق بخصوص فيديو يظهر مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين يرجح أنها حدثت الجمعة الماضي.

وقال بيان للمديرية العامة للأمن الوطنى الجزائرى اليوم الأحد أن بوهدبة أمر المفتشية العامة للأمن الوطنى بفتح تحقيق حول مضمون الفيديو الذى يظهر مواجهات مع الشرطة، يرجح أن تعود للجمعة الماضي.

وشدد على ضرورة التحرى فى حيثيات القضية مع تحديد المسؤوليات لاتخاذ كل التدابير التى يفرضها القانون.