وزير داخلية الكويت يبحث مع سفير قطر تعزيز العلاقات

الكويت/ الخليج 365

بحث وزیر الداخلیة الكویتي، خالد الجراح الصباح، الأحد، مع السفیر القطري لدى بلاده، بندر العطیة، "تعزيز العلاقات والموضوعات المشتركة".

ووفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أكد خالد الجراح، خلال اللقاء، على عمق العلاقات الأخویة بین الكویت ودولة قطر الشقیقة.

من جانبه، أشاد السفیر القطري بما تم طرحه من موضوعات (لم يحددها) تعزز العلاقات الأخویة بین البلدين.

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وتقود الكويت وساطة لإنهاء الأزمة الخليجية، على أمل وضع نهاية لأسوأ أزمة في تاريخ منطقة الخليج، إلا أن الوساطة متوقفة منذ عدة شهور بسبب تمسك جميع أطراف الأزمة بمواقفها.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو/ حزيران 2017، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

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