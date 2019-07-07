تحييد اثنين من إرهابيي "بي كا كا" جنوب شرقي تركيا

أنقرة/ الخليج 365

تمكنت قوات الأمن التركية، من تحييد اثنين من إرهابيي تنظيم "بي كا كا"، في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، الأحد، إن قوات الأمن شنت حملة ضد إرهابيي "بي كا كا"، على أطراف جبل غابار بالولاية المذكورة.

وأضاف البيان أن الحملة المدعومة بغطاء جوي، أسفرت عن تحييد اثنين من إرهابيي "بي كا كا".

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وأشارت أن "الحملة ما زالت مستمرة".

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.