قوات الوفاق الليبية تهاجم مطار طرابلس من ثلاثة محاور

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، الأحد، بدء هجوم جديد على تمركزات قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، جنوبي العاصمة طرابلس.

وقال مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، التي أطلقتها قوات حكومة الوفاق، أن قواتهم بدأت الهجوم على تمركزات لقوات حفتر.

وأوضح المجعي، للأناضول، أن الاشتباكات تجري الآن في محاور: السبيعة، والأحياء البرية، وبوابة الكازيرما.

وأشار إلى أن الاشتباكات الأعنف تدور في محور الأحياء البرية.

Advertisements

ولفت المجعي، إلى أن عملية الهجوم جاءت لتنفيذ الخطة العسكرية التي وضعتها الغرفة الرئيسية لعملية بركان الغضب، والسيطرة على تلك المحاور تعني سقوط مطار طرابلس الدولي (القديم).

ويقع محوري الأحيار البرية والكازيرما، شمال المطار، جنوبي العاصمة، بينما محور مدينة السبيعة (40 كلم جنوب طرابلس)، الذي يمثل نقطة عبور لإمداد قوات حفتر من مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) إلى داخل المطار القديم (خرج عن الخدمة في 2014).

جدير بالذكر أن قوات الوفاق حاولت خلال يونيو الماضي، السيطرة على مطار طرابلس من ثلاثة محاور أخرى من الجهات الغربية والشمالية والجنوبية؛ وتتمثل في الرملة والطويشة وطريق المطار، ورغم إعلانها دخوله من المحور الجنوبي (الطويشة) والسيطرة على أجزاء واسعة منه إلا أنها لم تتمكن من السيطرة عليه بالكامل.

وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت قوات "حفتر" عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، لكنها في 26 يونيو/حزيران الماضي، خسرت مركز قيادتها الرئيسي في مدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس).

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.