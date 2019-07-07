اليمن.. مواجهات بين قوات مدعومة إماراتيا ومسلحين قبليين في شبوة

اليمن/ محمد السامعي/ الخليج 365
أفاد مسؤول محلي يمني، الأحد، أن مواجهات اندلعت بين قوات محلية مدعومة إماراتيا ومسلحين قبليين في محافظة شبوة، شرقي البلاد.
وقال المصدر، للأناضول، إن الاشتباكات اندلعت منذ مساء السبت حتى ظهر الأحد، بين قوات "النخبة الشبوانية" ومسلحين من قبيلة الهجر بمديرية مرخة السفلى في شبوة.
وأضاف أن "الاشتباكات اندلعت بعد محاولة قوات النخبة الشبوانية التمركز في مواقع بالمديرية، وهو ما يرفضه المسلحون القبليون".
ولفت المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إلى أن "المواجهات أسفرت عن أسر جنديين من النخبة الشبوانية وجرح جنديين آخرين، فيما لم يسقط ضحايا من المسلحين".
وذكر أن المواجهات توقفت ظهر الأحد، بوساطة محلية، أسفرت عن هدنة بين الجانبين، دون التطرق لتفاصيل ذلك.
ولم يتسن أخذ تعليق فوري من الطرفين حول الأمر.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات بين الجانبين، بعد هجوم من قبل "النخبة الشبوانية" على المسلحين القبليين في المديرية ذاتها، ما أسفر عن سقوط 7 قتلى من الأخيرين ومدنيين اثنين.
وحينها قامت الحكومة اليمنية بالتحقيق في الواقعة، كواحدة من المرات النادرة التي تتدخل الحكومة لمحاسبة قوات موالية للإمارات، جنوبي البلاد.
وينحدر مقاتلو "النخبة الشبوانية" من محافظة شبوة، وقامت القوات الإماراتية خلال الفترة الماضية، بتدريبها وتأهيلها، بحسب تصريح لمصدر في القوات المسلحة الإماراتية، أدلى به في وقت سابق للأناضول.
ولا تعترف هذه القوات بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتطالب بدولة مستقلة في الجنوب.
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