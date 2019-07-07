وزير الخزانة البريطاني في السعودية تزامنا مع استعدادات طرح أرامكو

الرياض/الخليج 365

بدأ وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، زيارة إلى السعودية، الأحد، بالتزامن مع استعدادات الرياض للطرح الأولي لشركة "أرامكو"، أكبر شركة نفط في العالم.



ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم وزير الخزانة البريطاني في زيارة للمملكة غير محددة المدة.



وبدأت أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، الاستعداد للقيام بالطرح العام الأولي، حسبما أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة، الأسبوع الماضي.



وأجرت الشركة، محادثات مع مجموعة مختارة من البنوك الاستثمارية؛ لمناقشة الأدوار المحتملة في الطرح العام الأولي، حسب مصادر أبلغت الوكالة.



وتتنافس أسواق مثل الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وفرنسا والصين، للفوز بنصيب من الإدراج في أسواقها المالية، إلى جانب البورصة السعودية.



وذكرت وزارة الخارجة البريطانية اليوم، أن هاموند، ناقش مع الملك سلمان الاستثمارات الاقتصادية والمالية بين البلدين والتعاون الأمني.



واستحدثت بريطانيا، العام الماضي، قواعد جديدة للإدراج بهدف اجتذاب شركات مثل "أرامكو" إلى لندن.



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وأوضحت الوزارة، أن هاموند سيعقد اجتماعات مع وزراء الخارجية والمالية والاستثمار والداخلية في المملكة.



وأشارت إلى أن وزير االخزانة، سافر إلى السعودية برفقة وزير الاستثمار في المملكة المتحدة، والمدير التنفيذي لبورصة لندن.



وفي 16 يونيو/ حزيران الماضي، قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان إن بلاده ما تزال ملتزمة بطرح التداول الأولي لأرامكو وفق الظروف الملائمة والوقت المناسب.



وتوقع بن سلمان، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، "تنفيذ الطرح بين 2020 وبداية 2021"، لكنه اعتبر أن "تحديد مكان الطرح سابق لأوانه".



وجرى خلال لقاء اليوم، "استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، والفرص الواعدة".



كما تم "استعراض التعاون الأمني والأوضاع في المنطقة، في ظل التهديدات الإيرانية للممرات المائية وحرية الملاحة الدولية".



وتشهد المنطقة، توترا متصاعدا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، زادت من حدته، إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة، قالت إنها اخترقت الأجواء الإيرانية، فيما قال الجيش الأمريكي إنها كانت تحلق في المجال الجوي الدولي.

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