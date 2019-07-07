شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» تُحذر من مخالفة يجهلها كثيرون.. غرامتها 2000 ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت الإدارة العامة للمرور من مخالفة مرورية لا يعرفها كثير من قائدي السيارات تصل عقوبتها إلى الغرامة المالية بمبلغ ألفي ريال.

وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي على موقع “تويتر”: على قائد المركبة القيادة على المسارات المخصصة لذلك، وتجنب القيادة على أكتاف الطريق، موضحًا أن التجاوز من أكتاف الطريق مخالف لقواعد السير.

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ونصت لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية الجديدة على تحديد مخالفة “القيادة على أكتاف الطريق أو على الأرصفة والمسارات التي تمنع القيادة فيها” بغرامة مالية قدرها ما بين ألف ريال وألفي ريال.