موزيلا لخدمات الإنترنت تطلق خدمة إخبارية مدفوعة

تستعد شركة البرمجيات وخدمات الإنترنت "موزيلا" لإطلاق خدمة إخبارية مدفوعة الأجر، في إطار خطتها التي أعلنتها في فبراير(شباط) الماضي للتعاون مع مؤسسة "سكرول" لإيجاد وسيلة للمساعدة في تمويل المواقع الإخبارية على الإنترنت.

وبحسب موقع "تك كرانش" المتخصص في التكنولوجيا ستكون الخدمة الجديدة باسم "فايرفوكس-إنترنت دون إعلانات"، بعد أن أتاحت حالياً استخدام نسختها التجريبية لبعض المستخدمين.

وتعتبر الخدمة الجديدة واحدة من عدد لا يحصى من الخدمات المماثلة التي تقدمها إحدى المنصات لمساعدة وسائل الإعلام ودور النشر في إيجاد وسيلة لتحقيق أفضل عائد مالي من أنشطتها في الوقت الذي تعاني فيه دور النشر الصحافي من تراجع إيراداتها رغم حاجة العالم إلى صوت الصحافيين أكثر من أي وقت مضى بحسب "تك كرانش".

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وتعتبر خدمة "آبل نيوز" مدفوعة الأجر التي تقدمها شركة أبل من أفضل الخدمات التي تتيح لوسائل الإعلام الاستفادة من استخدام منتجاتها عبر الإنترنت.

وفي الوقت نفسه تقدم خدمة "موزيلا" بديلاً مهما لتطبيق "آبل نيوز" المستقل.

وستتيح خدمة "فاير فوكس -إنترنت دون إعلانات" وصول المستخدمين إلى المواقع الإخبارية وصحفهم والمطبوعات المفضلة، دون إعلانات مقابل اشتراك شهري بـ 5 دولارات.