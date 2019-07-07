الشباشب البلاستيكية تهدد صحتك

قال الخبير الألماني رالف ديكمان إن الشباشب البلاستيكية قد تحتوي على مواد ضارة بالصحة، مثل "الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات"، التي تسبب تهيج الجلد، وترفع خطر الإصابة بالسرطان.

وأوضح خبير سلامة المنتجات لدى الهيئة الألمانية للفحص الفني، أن هذه المواد ومع تعرق القدم، أو استعمال الكريم، تذوب وتتوغل في الجلد عبر المسام المفتوحة.

وأضاف ديكمان أنه يمكن التعرف على هذه المواد الضارة بعد انبعاث رائحة "حلوة" نفاذة أقوى من رائحة البلاستيك المعتادة.

ولتجنب هذا الخطر لا يجوز شراء الشبشب من مصادر مجهولة، بل من ماركات تمتاز بالجودة وتتمتع بسمعة طيبة.