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وصرح وزير تطوير البنية التحتية الإماراتي، عبد الله النعيمي، بأن الإمارات تعد مشروع قانون يتيح تملك الأجانب لما يصل لنسبة مئة في المئة من الشركات العاملة في مجال الصناعة البحرية، وذلك وفقا لمعايير محددة، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.
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وتحدث الوزير الإماراتي، عن القرار الحكومي الصادر في الثاني من تموز/يوليو الجاري، والذي يتيح للإمارات السبعة، التي تتكون منها دولة الإمارات العربية المتحدة، وضع القيود والحدود المنظمة لملكية الأجانب في مختلف القطاعات.
ووافقت حكومة الإمارات، الثلاثاء الماضي، على السماح للأجانب بتملك حصص تصل إلى مئة في المئة من الشركات العاملة في العشرات من الأنشطة الاقتصادية، وذلك بهدف استقطاب الاستثمار الأجنبي. وألغت القواعد الجديدة شرطا اتحاديا في الإمارات، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي، لطالما حدد ملكية الأجانب في الشركات المحلية بـ49%.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة: الإمارات تمتح امتيازا "غير مسبوق" للأجانب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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