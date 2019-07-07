الأردن يحظر "بابجي".. وهذا السبب

وفي تصريح صحفي ذكر الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، غازي الجبور أن الهيئة حريصة على حجب التطبيقات والألعاب التي يثبت تسببها في أضرار اجتماعية واقتصادية، مؤكداً التحقق من سلبيات "بابجي"، وهو ما اقتضى حجبها.

وأوضح الجبور أن الهيئة طبقت القرار وفق قانون الاتصالات الذي ينص على حماية المستفيدين من خدمات الاتصالات من أي مخاطر، خصوصا بعد ثبوت أن "بابجي" ينجم عنها سلبيات اجتماعية كبيرة مثل العدائية والإدمان والانعزال.

وأضاف أن الهيئة شرعت منذ نحو عام ونصف بتوعية مستخدمي الهواتف الذكية بمخاطر اللعبة، وحثِّ أولياء الأمور على تكثيف مراقبة أبنائهم، وتجنيبهم الانخراط في "بابجي"، ولكن انتشارها الواسع تطلب اتخاذ القرار المذكور.

وحسب الجبور فإن الهيئة ستواصل دورها في حجب أي لعبة أو تطبيق يتبيّن أنه يؤدي إلى أضرارا اجتماعية أو اقتصادية.