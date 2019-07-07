بنغازي — سبوتنيك. وقال مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للجيش المنذر الخرطوش لوكالة "سبوتنيك":
"الاشتباكات مستمرة منذ ساعات الفجر الأولى حتى الآن، في منطقة الأحياء البرية، في محاولة للميلشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق التقدم"، مؤكدا "وحدات اللواء 73 قامت بصد هذا الهجوم".
وأضاف الخرطوش "قُتل أكثر من 14 من صفوف العدو أثناء الاشتباك معهم، وصدهم في منطقة الإحياء البرية، ولا تزال الاشتباكات مستمرة حتي اللحظة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يؤكد صد هجوم لقوات الوفاق بمنطقة الأحياء البرية جنوب طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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