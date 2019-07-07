عبد المهدي عن عملية "إرادة النصر": تضيف انتصارات جديدة تسجل بحروف من ذهب

وقال عبد المهدي في بيان: "نشد على أيدي قواتنا البطلة وستحقق النصر الأكيد بعزيمة الأبطال على عصابات "داعش" الإرهابية وستضيف إلى سجل انتصاراتها انتصارات جديدة تسجل بحروف من ذهب"، وفقا لموقع "السومرية".

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت، صباح اليوم الأحد، إنطلاق عملية "إرادة النصر" لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار الى الحدود الدولية العراقية —السورية.