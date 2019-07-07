البحرينية عهدية أحمد عضواً في مجلس مؤسسة المرأة العربية

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

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اختارت مؤسسة المرأة العربية رئيسة جمعية الصحفيين في مملكة البحرين الأستاذة عهدية أحمد السيد للأنضمام الى هيئتها القيادية بعد مصادقة مجلس الإدارة بالأجماع على قرار أختيارها لهذا المنصب.

وقال محمد الدليمي الأمين العام لمؤسسة المرأة العربية في تصريح صحفي من دبي ان انضمام الأستاذة عهدية أحمد الى عضوية مجلس الإدارة الى جانب نخبة من السيدات العربيات البارزات في هذه الهيئة القيادية جاء تعبيرا عن التقدير والأعتزاز الكبيرين بسيرة ومسيرة عطاءات عهدية أحمد في مجالات الأعلام والصحافة واهتمامها بالقضايا الوطنية لبلدها وايلاءها حيزا كبيرا من مجال عملها في السعي لأبراز دور المرأة وتعزيز نجاحاتها في المحافل والهيئات الدولية من خلال كونها اول امرأة تنتخب لقيادة منظمة للصحفيين في بلدها البحرين.

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واضاف الدليمي ان تواجد عهدية السيد في مجلس ادارة مؤسسة المرأة العربية سيشكل اضافة نوعية لتفعيل برامج وفعاليات المؤسسة المتنوعة لخدمة قضايا المرأة العربية من خلال خبراتها الكبيرة في نطاق العمل العام.

ومن الجدير بالذكر بأن عهدية السيد حاصلة على شهادة الماجستير في الاعلام من جامعة ليستر البريطانية وعملت محلل سياسي ومستشار اعلامي في وزارة شؤون مجلس الوزراء كما اشتغلت مراسلة لقناة السي ان ان وصحيفتي عرب نيوز وسعودي جازيت وعملت مدير للقناة الأجنبية في تلفزيون البحرين ومقدمة برامج وكرمت من طرف السيد كوفي عنان الأمين العام السابق للامم المتحدة.وفازت اخيراً في انتخابات الصحفيين البحرينيين برئاسة جمعيتهم المهنية.

