سوريا ترفع رسوم عبور الطيران المدني أجواءها بنسبة 50 %

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti

رفعت سوريا رسوم عبور الطائرات الأجنبية لأجوائها بنسبة 50%، كاشفة أن العبور مقتصر حاليا على الخطوط الجوية اللبنانية والقطرية والعراقية.

وأكد المدير العام لمؤسسة الطيران المدني، إياد زيدان تعديل بدلات الخدمات الملاحية والتسهيلات المقدمة للطائرات التي تحلق في الأجواء السورية دون الهبوط بزيادة بنسبة 50 % عما كانت عليه، كاشفا أن الإيرادات التي حققتها المؤسسة نتيجة عبور الأجواء السورية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت نحو 3 ملايين دولار.

وأوضح زيدان في تصريح لـ"الوطن" أن القرار يهدف إلى تحسين إيرادات المؤسسة والاستفادة من الموقع المتميز لسورية في خريطة حركة الطيران المدني علما أن أغلب شركات الطيران توقفت عن الهبوط في المطارات السورية وعبور أجوائها لأسباب سياسية في إطار محاربة سوريا، مؤكدا أنه لم تكن قرارات التوقف عن الهبوط أو العبور لأسباب تجارية أو أمنية.

وأشار زيدان إلى أن هناك بعض الشركات الإيرانية و"فلاي" العراقية تهبط في المطارات السورية، فيما يقتصر عبور الأجواء السورية على شركات الخطوط العراقية و"الميدل إيست" اللبنانية والخطوط القطرية.

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ونفى أن تكون سوريا هي التي أوقفت عبور شركات الطيران من أجوائها وبالتالي فإن عودة مرور شركات الطيران يعود لها، وقال: نحن لم نمنع العبور حتى نعيد السماح.

وعن أثر رفع الأسعار على عودة الشركات لاستخدام الأجواء السورية أكد أن الأسعار التي تقررت الآن موضوعية ومتناسبة مع الأسعار في دول الجوار وربما تكون أقل منها.

المصدر:الوطن