دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تقرير يكشف عن إيرادات بقيمة 40 مليار دولار تقريباً لتطبيقات الهواتف الذكية ظهر على التقنية بلا حدود.

إستعرض تقرير جديد نشر على شبكة الإنترنت الإرتفاع الذي حققته التطبيقات في النصف الأول من 2019 بنسبة 15% على كلاً منصتي الأندوريد وiOS مع وصول معدل الإنفاق على التطبيقات إلى ما يقرب من 40 مليار دولار.

في تقرير جديد من Sensor Tower رصد التطور في معدل تحميل التطبيقات من متجر ابل ومتجر جوجل بلاي، والذي إرتفع بمعدل 15% عن نفس الوقت من العام الماضي، لذا من المتوقع أن تسجل التطبيقات رقم قياسي في النصف الثاني أيضاً من 2019.

ولقد وصلت قيمة إنفاق مستخدمي منصة iOS إلى 25.5 مليار دولار في متجر تطبيقات ابل خلال النصف الأول من عام 2019، أي بزيادة بنسبة 13% عن نفس النصف من العام الماضي، بينما ساهم مستخدمي منصة الأندوريد بقيمة 14.2 مليار دولار في الإنفاق في متجر جوجل بلاي، أي بزيادة بنسبة 20%.

ولقد كانت تطبيقات الألعاب هي الأعلى في معدل الإنفاق في متجر ابل ومتجر جوجل بلاي، حيث وصل معدل الإنفاق على الألعاب بشكل خاص إلى 29.6 مليار دولار، كما سجلت لعبة “Tencent’s Arena of Valor” أو Honor of Kings إيرادات بقيمة 728 مليون دولار في متجر iOS وجوجل بلاي.

بينما إحتلت لعبة Fate/Grand Order المركز الثاني بإيرادات تصل إلى 628 مليون دولار، تليها لعبة Monster Strike بإيرادات بقيمة 566 مليون دولار.

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كما وصلت إيرادات تطبيق Tinder إلى 497 مليون دولار، بينما جاء تطبيق Netflix في المركز الثاني بإيرادات 399 مليون دولار، أيضاً سجل Tencent Video إيرادات بقيمة 278 مليون دولار.

وفي إجمالي معدل تحميل التطبيقات خلال النصف الأول من 2019، سجلت التطبيقات زيادة في نسبة تثبيث التطبيقات تصل إلى 11% وذلك بالرغم من تباطؤ التنزيلات في متجر iOS حيث سجل 14.2 مليار مرة في تثبيت التطبيقات فقط في الوقت الذي سجلت فيه منصة الأندوريد تثبيت للتطبيقات يصل إلى 42 مليار تطبيق، وذلك من إجمالي 56.7 مليار تطبيق قد تم تثبيته خلال النصف الأول من 2019.

يذكر أن كلاً من تطبيقات الواتس اب، والفيس بوك، والماسنجر، الإنستغرام إلى جانب تطبيق TikTok كانت الأعلى تحميلاً من متجري تطبيقات ابل ومتجر جوجل بلاي خلال النصف الأول من 2019.

المصدر

هذا الموضوع تقرير يكشف عن إيرادات بقيمة 40 مليار دولار تقريباً لتطبيقات الهواتف الذكية ظهر على التقنية بلا حدود.