خادم الحرمين يبحث مع وزير الخزانة البريطانى أوضاع المنطقة فى ظل تهديدات إيران

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود فى قصر السلام بجدة، اليوم الأحد، مع وزير الخزانة البريطانى فيليب هاموند التعاون الأمنى والأوضاع فى المنطقة فى ظل التهديدات الإيرانية للممرات المائية وحرية الملاحة الدولية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جرى - خلال اللقاء - استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادى والمالى بين البلدين الصديقين، والفرص الواعدة وفق رؤية المملكة 2030.
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