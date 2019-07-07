عاهل السعودية يبحث مع وزير الخزانة البريطاني تهديدات إيران للملاحة

الرياض/الخليج 365



بحث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الأحد، مع وزير الخزانة البريطاني، فيليب هاموند، التهديدات الإيرانية للممرات المائية وحرية الملاحة الدولية.



ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، استقبل الملك سلمان اليوم وزير الخزانة البريطاني في زيارة للمملكة غير محددة المدة.



وجرى خلال اللقاء، "استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، والفرص الواعدة".



كما تم "استعراض التعاون الأمني والأوضاع في المنطقة في ظل التهديدات الإيرانية للممرات المائية وحرية الملاحة الدولية".



Advertisements

وتشهد المنطقة، توترا متصاعدا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، منذ أن خفضت طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.



واتخذت إيران تلك الخطوة، مايو/أيار الماضي، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.



وتفاقم هذا التوتر عقب تخريب سفن تجارية بخليج عمان اتهمت الولايات المتحدة طهران بالضلوع فيها رغم نفي الأخيرة.



وزاد من حدته، إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة، قالت إنها اخترقت الأجواء الإيرانية، فيما قال الجيش الأمريكي إنها كانت تحلق في المجال الجوي الدولي.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.