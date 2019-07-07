وزير خارجية عمان يلتقي الأسد في زيارة مفاجئة إلى دمشق

دمشق/الخليج 365

أجرى وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، الأحد، زيارة مفاجئة إلى دمشق، التقى خلالها رئيس النظام السوري بشار الأسد، تناولت العلاقات الثنائية والأوضاع بالمنطقة.

وتعد زيارة بن علوي الأبرز عقب زيارة الرئيس المعزول عمر البشير في ديسمبر/كانون كأول رئيس عربي يزور سوريا منذ اندلاع الثورة السورية، قبل نحو 8 سنوات.

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ووفق وكالة الأنباء العمانية فإن الأسد استقبل الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية.

وأوضحت أنه "جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز المساعي الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة".

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