الأسد وبن علوي يبحثان العلاقات الثنائية ومساعي استعادة الأمن بالمنطقة

وقالت الخارجية العمانية في تغريدات عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الأحد: "استقبل الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية معالي الوزير يوسف بن علوي الذي يزور دمشق حاليا".
وأضافت الخارجية "نقل ابن علوي خلال اللقاء تحيات السلطان قابوس بن سعيد، كما تم بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز المساعي الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة".
وكان ابن علوي "عقد جلسة مباحثات رسمية في دمشق مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية، والتطورات الراهنة على الساحة العربية والإقليمية".
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