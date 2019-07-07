شكرا لقرائتكم خبر عن "سانا": بدء عودة العائلات السورية المهجرة إلى منازلها فى ريف حمص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد، أن عشرات العائلات المهجرة بدأت العودة إلى منازلها فى بلدة القصير التى طهرها الجيش العربى السورى من الإرهاب بريف حمص الغربي.

وتعد هذه الدفعة الأولى من أهالى القصير التى تعود إل المدينة بعد أكثر من 7 سنوات على نزوحهم عنها ، وكان محافظ حمص طلال البرازى قد أعلن أنه بدءاً من اليوم ستبدأ رحلات العودة لمدينة القصير ‏بعد غياب سبع سنوات؛ وذلك ضمن إطار الجهود الحكومية وخطة المحافظة بإعادة الأهالى المهاجرين إلى منازلهم ‏وقراهم المحررة من الإرهاب .‏