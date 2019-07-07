العراق.. انطلاق عملية "إرادة النصر" قرب الحدود السورية

نينوى (العراق)/ سرهاد شاكر/ الخليج 365-

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، انطلاق عملية "إرادة النصر" لتطهير مناطق تقع بين محافظات شمال وغربي العراق وصولاً الى الحدود مع سوريا.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة (تتبع لوزارة الدفاع) في بيان، أنه "انطلقت صباح اليوم الأحد، المرحلة الأولى من عملية (ارادة النصر) بعمليات واسعة لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار الى الحدود الدولية العراقية –السورية".

وأضافت، أن "العملية انطلقت بمشاركة قطعات كبيرة من موارد الجيش لقيادة عمليات الجزيرة ونينوى وصلاح الدين".

وأوضحت القيادة، أنه يشارك في العملية أيضاً، "قطعات كبيرة من الحشد الشعبي المتمثلة بقيادات المحاور (نينوى وصلاح الدين والجزيرة)، وكذلك مشاركة الحشد العشائري".

وأكدت القيادة في بيانها، أن العملية تتم "بدعم جوي من القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي وتستمر عدة أيام".

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ومؤخرا، زاد نشاط "داعش" بالمناطق الحدودية مع سوريا في محافظتي نينوى (شمال) والأنبار (غرب)، بعد ورود أنباء عن فرار المئات من عناصره إلى الأراضي العراقية.

كما ازدادت عمليات التنظيم في محافظات ديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.‎

ولا يزال التنظيم الإرهابي يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.

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