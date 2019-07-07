أمازون Echo Wall Clock .. ساعة حائط بتطبيق أليكسا

أطلقت شركة أمازون ساعة حائط Echo Wall Clock مزودة بمساعدها الرقمي "أليكسا"، لإخبار المستخدم بالوقت والمنبه ورسائل التذكير، على أن تكون مرتبطة بجهاز "إيكو" آخر، وبـ 30 دولار أمريكي.

وتتناسب ساعة الحائط الجديدة مع الاستخدامات في المطبخ بشكل خاص، ويمكن ضبط توقيتات مختلفة لكل فتحة من فتحات موقد الطهي، لتجنب احتراق الطعام، كما يمكن ضبط المؤقت عن طريق الأوامر الصوتية من خلال نطق "أليكسا"، اضبط المؤقت لمدة عشر دقائق".

وعند تثبيت الساعة يجب تركيب البطاريات، ثم إصدار الأمر الصوتي "أليكسا" اضبط ساعة الحائط "إيكو"، مع اقتران الساعة بجهاز Echo آخر متوافق في مسافة لا تزيد عن 9 أمتار.

ولا تتوافق الساعة الجديدة مع تلفزيون "فاير تي في" أو الأجهزة اللوحية "فاير"، وتتصل أجهزة Echo وساعة الحائط بتقنية البلوتوث 4.2.