شكرا لقرائتكم اهتمام دولي بوضع الجبل وجنبلاط شرح لسفراء بينهم ريتشارد وفوشي خلفيات أحداثه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 12 ساعة في 6 يوليو 2019 - اخر تحديث في 6 يوليو 2019 / 23:43

أطلق رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط وقادة الحزب أمس تحركا باتجاه أطراف مسيحية لبنانية وسفراء أجانب من أجل شرح الموقف من تطورات منطقة الجبل يوم الأحد الماضي وأدت إلى صدام وسقوط قتيلين لمناسبة زيارة رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل إلى قضاء عاليه.



وعلمت "الحياة" أن جنبلاط التقى ليل أول من أمس عددا من سفراء الدول الكبرى مطولا وشرح لهم التطورات السياسية التي أحاطت بالحادث الأمني في الجبل. وقالت مصادر مطلعة لـ"الحياة" إن سفيرة الولايات المتحدة الأميركية إليزابيت ريتشار والسفير الفرنسي برونو فوشيه من السفراء الذين التقاهم جنبلاط لوقت غير قليل وأطلعهم على وجهة نظره حيال خلفيات التطورات الأمنية والسياسية في الجبل وانعكاساتها على الوضع السياسي في لبنان.

وذكرت المصادر أن سفراء الدول الكبرى باتوا ينظرون إلى الوضع في الجبل وموقع الطائفة الدرزية فيه، من منظار الوضع الإقليمي والسوري، ويبدون اهتماما بالتطورات اللبنانية من هذه الزاوية. وينتظر أن يواصل جنبلاط لقاءاته مع السفراء في الأيام المقبلة حيث سيلتقي أيضا عددا من السفراء العرب.

وفي المعلومات عن لقاء وفد "الاشتراكي" مع البطريرك الماروني بشارة الراعي قالت مصادر الوفد إن التركيز كان على أولوية حفظ مصالحة الجبل بين الدروز والمسيحيين والتي أنجزها البطريرك الراحل نصر الله صفير وجنبلاط صيف 2001 والتي يحرص الراعي على صونها. وأوضحت مصادر "الاشتراكي" لـ"الحياة" أن وفده "ضاعف التأكيد أن ما حصل في قبرشمون من حادث دموي لن يسمح بأن يؤثر على المصالحة، وأنه مستعد لأي خطوات يمكن أن تتخذ على أرض الواقع، في شكل مشترك، من أجل تأكيد ذلك".

وقالت المصادر إن الوفد عدد للراعي أسباب التحركات التي جرت ضد زيارة باسيل، مشيرا إلى أن الخطاب التحريضي الذي اعتمده باسيل وبعض قادة "التيار الحر" قبل الانتخابات النيابية العام الماضي، وأن الحزب سعى لاستيعاب هذا الخطاب الذي يعيد نبش القبور، بالتأكيد على أن "الاشتراكي" كان جزءا من التسوية الرئاسية وصوّت لانتخاب العماد ميشال عون للرئاسة. وأشارت المصادر إلى أن الوفد الاشتراكي تعاطى بمرونة وتوجه من أجل التهدئة مع الحملات التصعيدية لخطاب باسيل و"التيار الحر" بعد الانتخابات النيابية، وموقفه السلبي من المصالحة، قبل جنبلاط المشاركة في قداس التوبة والغفران في بلدة دير القمر قبل أشهر وعلى رغم ذلك أخذ باسيل يذكر بحروب القرون الماضية في الجبل. كما عرض الوفد لسلسلة التسهيلات التي قام بها جنبلاط بالتعاون مع الرئيس عون من أجل تسهيل تأليف الحكومة ثم إزاء اقتراح حل لمشكلة بلدة الشويفات (مقتل أحد الاشتراكيين على يد مرافق للنائب طلال أرسلان)... وأبلغ الوفد الراعي أن لدى جمهور الاشتراكي طاقة على تحمل الاستفزاز لكن الأمر بلغ ذروة عالية مع رفع باسيل نبرة خطابه إبان زيارته الأحد الماضي، وهذا ما دفع المناصرين إلى النزول إلى الشارع.

وردا على سؤال قالت المصادر إن البطريرك الراعي كان مستمعا للعرض الذي قدمه الوفد مع تأكيد حرصه على المصالحة.

أما في اللقاء مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" جعجع فأوضحت مصادر الوفد لـ"الحياة" أن رئيس "القوات" أبدى كل تفهم لشرح "الاشتراكي" لأسباب الاحتقان الذي انفجر في الجبل وأن هناك تفاهما بين الجانبين حول سبل معالجة هذا الاحتقان والتأكيد على صون المصالحة الدرزية المسيحية، وأبدى تضامنه مع موقف الاشتراكي. وجرى تأكيد التوافق على تنسيق الموقف في ما يخص عقد جلسة لمجلس الوزراء قريبا ورفض اقتراح إحالة أحداث الجبل إلى المجلس العدلي.

"التقدمي" يلتقي الراعي وجعجع

وتعزيزا للتواصل مع مختلف القوى السياسية، والتأكيد على الثوابت التي أعلنها جنبلاط من دار الطائفة الدرزية ووضع تلك القوى في صورة حقيقة الأجواء في الجبل، أوفد جنبلاط إلى معراب وبكركي وفداً قيادياً من الحزب التقدمي، ضم الوزير اكرم شهيب، النائبين نعمة طعمة وهادي أبو الحسن وأمين السر العام ظافر ناصر. على أن تستكمل الجولة الأسبوع المقبل بمزيد من اللقاءات مع القوى السياسية التي عكست في مواقفها أثناء أحداث الجبل فهم طبيعة التوازنات التاريخية في لبنان.

وبعد لقائه جعجع، على مدى ساعة ونصف الساعة. وضع شهيب الزيارة "في إطار طبيعي باعتبار أن التواصل قائم بشكل دائم وإيجابي مع الشركاء في المصالحة وحراسها التي نعتبرها أساس في الجبل، ونقول لكل من يدعي أنها قد مست، إن العبث السياسي في الجبل لا ينفع ولن يوصل إلى أي مكان". وقال: "أجرينا جولة أفق على الوضع العام في البلاد وما حدث أخيرا في الجبل، وكانت في المحصلة معظم آرائنا متطابقة والتنسيق في ما بيننا قائم".

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وعما قيل إن الجبل بحاجة إلى مصالحة درزية- درزية، أكد "إننا من دعاة سياسة اليد الممدودة مع الجميع وكان لوليد بيك كلام واضح في دار الطائفة الدرزية إنما على قواعد وشروط وليس المصالحة من أجل المصالحة فقط باعتبار أن هناك قواعد وأصول للمصالحات".

أضاف: "ما حدث مؤسف، إلا أننا نبقى جميعا تحت سقف القانون والأمن والدولة الراعية لكل أبنائها، حيث يجب ألا يكون هناك جزء منها لفريق فيما الجزء الآخر لفريق آخر، لذا نحن مع الأمن والإستقرار في كل لبنان، فكيف في الجبل الذي هو أساس ومنطلق كل ما نسعى إليه بشكل دائم".

وتطرق شهيب إلى الوضع الحكومي الراهن، مستبعدا "أن تكون الحكومة قد دخلت في شلل ما باعتبار ان الجميع حريص على تفعيل دورها في ظل الوضع الإقتصادي والمالي الصعب الذي نمر به، كما أننا على أبواب موسم الصيف لذا يجب ألا نقف عند حادث من هنا أو هناك، وكل ما قيل عن ان هناك تحضير لكمين في مكان ما إنما هذا الكمين موجود في عقول البعض لا أكثر ولا أقل".

أما عن موضوع التعيينات، فقال: "إننا بانتظار انعقاد جلسة للحكومة".

"المصالحة خط أحمر على الجميع"

وانتقل الوفد الى الصرح البطريركي في بكركي، والتقى البطريك الراعي، وتحدث شهيب الى الإعلاميين، فقال: "استمعنا الى رأي غبطة البطريرك، وهو حريص دائما كما نحن على الجبل الذي هو قلب لبنان كما يقول دائما. لقد اكدنا ان المصالحة ثابتة وباقية خطا احمر على الجميع".

أضاف: "ما حصل في الجبل حاول البعض تصويره وكأنه انتكاسة للمصالحة. المصالحة لم ولن تمس وهي ثابتة وكل المخلصين في هذا البلد هم حراس الوفاق والتواصل والإعتراف بالآخر واهمية بقاء الجبل على الروحية التي ارساها صاحب الغبطة المغفور له البطريرك صفير، وقد اكد عليها اطال الله بعمره صاحب الغبطة البطريرك الراعي حينما زار الجبل في اكثر من مناسبة. زيارتنا اليوم هي لوضعه بتفصيلات ما حدث وللتأكيد ان ما حدث بعيد جدا عن اي خلل بالعلاقة التي قامت على ثوابت لن تمس بإذن الله مهما حاول البعض بث خطاب تشنجي او كلام غير مسؤول ومهما حاول بعض الصبية اللعب بالأمن في الجبل، وبالتالي الأمن باق ومستتب ونحن تحت سقف القانون اليوم وغدا وفي كل يوم، ونحن نشكر غبطته على الملاحظات التي ابداها والتي فيها الخير للجبل وللوطن".

"الزيارة حق لكن من دون استعمال فائض القوة"

وردا على عدد من الأسئلة اكد شهيب ان "القانون يسمح للجميع بالدخول الى كل المناطق اللبنانية دون خلل، ولكن ايضا القانون يمنع الخطاب المتشنج. وبالتالي نحن لم نعترض الا على على هذا الخطاب المتشنج الذي فتح المآسي في الجبل، المآسي التي كنا قد طويناها مع صفحة الحرب، ولكن البعض يذكرنا دائما بها لسبب ما. نحن ضد هذا الخطاب الذي يزعج ليس فقط ابناء المنطقة من الطائفة الدرزية وانما ايضا ابناء المنطقة من الطائفة المسيحية، والتلاقي الذي حصل قبل وبعد الحادثة كامل ولا يمس مهما حاول بعض الأشخاص".

وأردف: "نحن تحت سقف القانون ولقد اكد وليد بيك منذ اليوم الأول وفي كلام واضح بعد اجتماع المجلس المذهبي للطائفة، اننا نسعى دائما لأن يكون للدولة الرأي الأول والأخير في كل المناطق اللبنانية، وفي الوقت نفسه من يريد ان يزور اي منطقة في لبنان له الحق لكن من دون ان يستعمل فائض القوة من جهة ومؤسسات الدولة من جهة ثانية، وهذا معروف لدى الجميع. وكلامي واضح".

وحين سئل: هناك كلام للنائب طلال ارسلان يتهمك فيه بالحادثة؟ أجاب: "لم أسمعه، لم أسمعه".